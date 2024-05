Il giallo di Scicli: omicidio o incidente domestico? Indagini del Ris dei carabinieri

I militari del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri dovranno cercare di fare luce sulla morte di Giuseppe Ottaviano, 40 anni, trovato cadavere nella sua abitazione di via Manenti, a Scicli. Al momento gli inquirenti lavorano in due direzioni: incidente domestico e omicidio. Nella casa, dopo l’allarme lanciato da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo, sono state trovate molte tracce di sangue, così come sul naso e sulla testa del 40enne. Sono la conseguenza di una caduta o di uno svenimento? Giuseppe Ottaviano è stato trovato al primo piano dell’abitazione, riverso a terra, e ciò farebbe presupporre il tentativo dell’uomo di raggiungere la porta di casa o un telefono per chiedere aiuto. Un incidente domestico, dunque. Ma perché tante tracce di sangue sparse per tutta la casa?

L’altra ipotesi, avvalorata fin dall’inizio, quella dell’omicidio compiuto da qualcuno che l’uomo conosceva. Sembra da escludere una rapina finita male considerando come è stata trovata la casa dai carabinieri che sono arrivati in via Manenti insieme al personale del 118.

L’abitazione di via Manenti è stata posta sotto sequestro in attesa che vengano completati tutti gli accertamenti scientifici e investigativi.