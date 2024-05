Modica, abbandona rifiuti in strada in via Castello: individuato e sanzionato

Individuato e sanzionato per aver scaricato in modo indiscriminato rifiuti, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. "Abbiamo riscontrato in via Castello – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro - una vera discarica di rifiuti che potevano essere tranquillamente conferiti nei centri comunali di raccolta mobile e fisso. Evidentemente chi aveva deciso di disfarsene, ha pensato male di accatastarli a ridosso del muro esterno di un’abitazione, vicino i cosiddetti ‘carrellati’ di un’attività commerciale. Grazie all’intervento dell'assessorato all’Ecologia, in collaborazione con il Vicecomandante della Polizia Locale, Giorgio Ruta, siamo riusciti ad individuare chi aveva commesso l’atto illecito. L'uomo è stato convocato presso il comando della Polizia locale, per essere sanzionato amministrativamente. Colgo l’occasione per invitare la Cittadinanza ad evitare azioni e atti contrari alle norme ed alle leggi vigenti, a segnalare l’eventuale necessità di conferire rifiuti ingombranti ai nostri uffici telefonando al numero 3667556216, in modo che possiamo intervenire per fornire al cittadino il servizio richiesto ed evitare azioni contrarie al convivere civile".