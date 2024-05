Coltellate durante una manifestazione a Pachino: tunisino resta ferito

Uomo accoltellato a Pachino, nel Siracusano, durante la manifestazione dell'Inverdurata. Un 43enne, originario della Tunisia, e' stato ferito in piazza Vittorio Emanuele, e poco dopo l'aggressione e' stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola. E' stato colpito dai fendenti al petto, all'addome e alla coscia sinistra, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una inchiesta e' stata aperta dalla procura di Siracusa.

Le urla del 43enne hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno prestato le prime cure e allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. Indagani polizia e carabinieri.