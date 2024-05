Rubati 5 computer all'Istituto Cirincione di Bagheria

Nel corso della notte ignoti si sono introdotti nell'istituto della direzione didattica Cirincione, nel plesso di via Diego D'Amico, danneggiando il portone principale da cui sono entrati. Sono stati rubati 5 pc non di ultima generazione ed è stato saccheggiato il distributore di caffè depredandolo di pochi spiccioli, dal momento che erano già stati ritirati da poco. Si sono accorti dell'ingresso dei ladri gli operatori scolastici all'apertura del plesso stamani. Il dirigente scolastico ha proceduto con la dovuta denuncia e sono in corso rilievi delle Forze dell'Ordine. Sul posto si sta recando il dirigente dei Lavori Pubblici comunali l'ingegnere Giovanni Lascari ed alcuni dipendenti comunali al fine di valutare le attività da porre in essere per l'immediato ripristino del portone di ingresso. Il Comune sta completando in questi mesi l'installazione di telecamere di sicurezza presso tutti i plessi scolastici di competenza comunale. Non sono stati registrati altri danni e le lezioni si sono potute svolgere oggi regolarmente.