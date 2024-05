Bloccato con la cocaina a Catania, finisce ai domiciliari

Uno spacciatore di 34 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia durante un'operazione antidroga in via Capo Passero. E' stato notato insieme ad altre due persone e alla vista degli agenti ha tentato di raggiungere un appartamento al terzo piano di uno stabile ma è stato bloccato. Gli altri due giovani sono riusciti a fuggire. Addosso all'arrestato gli agenti hanno trovato sette dosi di cocaina pronte per essere smerciate, per un peso complessivo di circa 4grammi, oltre a 125 euro in banconote di piccolo taglio ,verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, all'esito della quale il Gip ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare dei domiciliari.