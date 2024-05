Siracusa, controlli antidroga e alcol test: 2 persone risultate positive (VIDEO)

Nelle ore serali di sabato scorso, pattuglie della Polizia Stradale, con la presenza del medico provinciale della Polizia di Stato e con l’utilizzo di apposita apparecchiatura, hanno effettuato a Siracusa mirati controlli nelle arterie stradali maggiormente trafficate da utenti che si recano o tornano dai locali notturni per trascorrere il sabato sera e lungo l’intersezione cittadina tra Corso Gelone, via Agatocle e via Catania.

Tali servizi hanno la precipua finalità di prevenire incidenti stradali gravi che purtroppo per l’abuso di alcol e droghe possono causare, come tristemente accaduto in passato, morti e feriti nelle nostre strade, in particolar modo, tra le fasce più giovani della cittadinanza.

Sono stati controllati 66 veicoli ed identificate 69 persone. Tutti i conducenti fermati sono stati sottoposti ad etilometro ed uno di questi, risultando positivo al test, è stato sanzionato e gli è stata ritirata la patente.

11 automobilisti sono stati controllati con l’apparecchiatura che rileva l’utilizzo di droga e 2 sono stati riscontrati positivi al test ma non sanzionati perché non in stato di alterazione. Questi ultimi verranno, comunque, segnalati all’Autorità Amministrativa competente per uso di sostanze stupefacenti.

Ad un altro utente è stata ritirata la patente perché scaduta.

In toltale per infrazioni varie al Codice della Strada sono state elevate 15 sanzioni amministrative.