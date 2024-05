Milano, Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per omicidio della figlia

I giudici della sezione della corte d’Assise di Milano hanno condannato all’ergastolo Alessia Pifferi per l’omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua culletta. Un abbandono, dal 14 al 20 luglio del 2022, per il quale le erano contestate le aggravanti della premeditazione, dei motivi futili e il legame parentale per la figlia. La sentenza della corte presieduta da Ilio Mannucci Pacini ha accolto, pur non riconoscendo l’aggravante della premeditazione, la richiesta del pm Francesco De Tommasi che aveva chiesto l’ergastolo.

“E’ un dolore atroce, si è dimenticata di essere una mamma. Deve pagare per quello che ha fatto. Se si fosse pentita e mi avesse chiesto scusa… ma non l’ha fatto. Ora non riuscirei a dirle nulla”. Sono le prime parole con cui Maria, mamma di Alessia Pifferi, ha commentato la sentenza all’ergastolo della figlia.

Viviana Pifferi, sorella dell'imputata, ha dichiarato: "Non so dirvi cosa provo, spero che Diana possa volare via in pace. I giudici hanno fatto quello che è giusto perché mia sorella non ha attenuanti".

La camera di consiglio è durata circa due ore e mezza. La corte ha stabilito una provvisionale di 50mila euro per la madre dell'imputata e 20mila per la sorella, entrambe parte civile nel processo. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni. Alla lettura del dispositivo l'imputata, in prima fila, è rimasta immobile mentre il pm De Tommasi non ha nascosto la soddisfazione per una "sentenza giusta che riporta al centro del processo la vittima".