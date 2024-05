Siracusa, il Consiglio dice sì alla revisione dei costi del suolo pubblico

Il Consiglio comunale di Siracusa ha esitato tutti i punti posti all’ordine del giorno della seduta odierna.

Il primo, un ordine del giorno firmatari i consiglieri Paolo Romano, Paolo Cavallaro e Ferdinando Messina per il gruppo di Forza Italia, impegna l’Amministrazione alla revisione delle tariffe del canone di occupazione del suolo pubblico; e alla implementazione di un sistema di zone fiscali basate sull’importanza commerciale del territorio, per applicare tariffe proporzionalmente più alte nelle zone più centrali e frequentate.

Il Consiglio ha successivamente votato la mozione a firma dei consiglieri Damiano De Simone, Cosimo Burti, Leandro Marino, Luigi Gennaro e Ferdinando Messina, che impegna l’Amministrazione ad individuare, all’interno del patrimonio comunale, locali idonei ad ospitare la sede dell’Avis di Siracusa.

L’ultimo ordine del giorno, a firma dei consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano, finalizzato all’acquisizione al patrimonio immobiliare comunale della via Corfù in quanto funzionale alla mobilità su tutta l’area su cui insiste, torna invece in I Commissione. L’Aula ha infatti votato per la proposta del consigliere Sergio Bonafede, finalizzata ad un approfondimento della tematica.

Il Consiglio torna in aula domani, martedì 14 sempre alle 10: all’ordine del giorno il nuovo Regolamento del mercato ortofrutticolo; e la problematica dei delegati dei Quartieri.