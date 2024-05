Danneggiato camper del servizio Unità di strada a Catanzaro

Brutta sorpresa per gli operatori della Cooperativa Sociale Zarapoti di Catanzaro a causa dell'azione di ignoti che hanno danneggiato il camper in uso al servizio di Unità di prevenzione in strada per le dipendenze patologiche.

Sul mezzo, parcheggiato nella zona antistante la sede della Cooperativa, è stata divelta la chiusura dello sportello laterale lato passeggero e infranto l'oblò posteriore, laterale destro e sinistro.

Inoltre, all'interno sono stati rubati una cassa bluetooth, gli arredamenti di cuscineria e tavolini, un televisore da 21 pollici, un invertitore di corrente, un serbatoio chimico e la carta di circolazione e proprietà del veicolo.

"Abbiamo presentato una denuncia in Questura contro ignoti - afferma il presidente della cooperativa catanzarese, Ampelio Anfosso - ma quanto accaduto ci lascia una certa amarezza, soprattutto per essere stati costretti a due giorni di stop forzato.

Grazie al Servizio di Unità di Strada siamo costantemente sul territorio, per essere vicini ai cittadini, giovani e meno giovani, per contrastare il fenomeno delle dipendenze patologiche ma anche situazioni di altro disagio".

"Quanto accaduto - aggiunge Anfosso - fa intendere una mancanza di rispetto nei confronti di chi opera per il benessere e il sostegno altrui."