Modica, al Palazzo dei Mercedari mostra del maestro Salvatore Fratantonio

Mercoledì 15 maggio alle ore 18.00 – al Palazzo dei Mercedari a Modica (Via Mercè, 6) – si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura del maestro Salvatore Fratantonio dal titolo “Autoritratto il senso e l’essenza”.

La serata artistica prevede i saluti di Maria Monisteri (sindaco della città di Modica) e di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi Rossitto). A seguire gli interventi di Mariacristina Tomaselli (psicologa psicoterapeuta) ed Elisabetta Rizza (curatrice della mostra). Sarà presente l’autore, Salvatore Fratantonio.

L’esposizione artistica (che sarà aperta dal 15 maggio al 14 luglio prossimo, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto pomeriggi di domenica e festivi) è resa possibile grazie alla collaborazione del Centro studi Rossitto con il Comune di Modica.

“Le opere di Fratantonio – scrive Mariacristina Tomaselli – sembrano interrogarci sulle questioni nodali della vita, sono domande all’osso dell’esistenza”. Per Elisabetta Rizza “l’artista, per rispondere alla necessità di una narrazione ancora più aderente alla sua condizione esistenziale, ha definitivamente trasformato l’albero che ora ha assunto forme sempre più astratte e meno riconoscibili tornando anche al tema della luce e del buio”.