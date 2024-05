Europee, Micari e Falletta per tre giorni nel Ragusano

I candidati di Stati Uniti d'Europa in quota Italia Viva, Fabrizio Micari e Valentina Falletta, saranno in provincia di Ragusa da domani, mercoledì 15 maggio, "per incontrare, sino a venerdì, i simpatizzanti e gli amici in vista del voto d'inizio giugno". E' prevista una visita nei Comuni di Comiso, Vittoria, Ragusa, Scicli e Pozzallo. ''Incontreremo - sottolinea la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema - tutti coloro che guardano con interesse al nostro progetto politico. E devo dire che per noi è motivo d'orgoglio portare in giro degli amici, perché prima di tutto sono amici, per parlare di politica. Sono, e siamo, persone che amano fare politica e che hanno dedicato la loro vita al servizio del bene collettivo. Persone che, adesso, intendono spendersi per andare in Europa e noi saremo al loro fianco per sostenerli da qui al giorno del voto con la speranza che la loro candidatura possa portare i risultati sperati. Italia Viva, non ci sono dubbi, vuole continuare a crescere anche in questo territorio''.