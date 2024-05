Siracusa in testa nella graduatoria dei ripescaggi per la serie C, ultimi 90 minuti per sognare

A 90 minuti dalle finali è questa la graduatoria parziale dei ripescaggi in Lega Pro per i club di Serie D. Rimane in testa il Siracusa. Fuori il Follonica Gavorrano, unica squadra che poteva superare i siciliani con il successo della Coppa Italia. A questo punto se gli aretusei dovessero battere la LFA Reggio Calabria sarebbero primi in graduatoria. Esclusa anche la Nocerina dopo la sconfitta contro il Cassino. Per altri bonus bisognerà attendere la classifica finale “Giovani D Valore”, la vincente della finale play off di ogni girone qualora dovesse conquistare anche il primo posto della graduatoria della speciale classifica sull’impiego di giovani allora potrebbe aggiungere un bonus di 0,10 che diventano 0,05 in caso di secondo o terzo posto in “Giovani D Valore”.

Coefficienti club Serie D ai play-off

Siracusa 2,38

Ravenna 2,06

L’Aquila 2

Martina 1,94

Nardò 1,91

Reggina 1,91

Chisola 1,89

Grosseto 1,85

Desenzano 1,81

Romana 1,79

Corticella 1,78

Varesina 1,78

Vado 1,71

Sambenedettese 1,70

Tau Altopascio 1,70

Cassino 1,70

Bassano 1,58

Campodarsego 1,50

Intanto domani parte la vendita dei biglietti per la finale di domenica al 'De Simone' contro il Reggio Calabria. Una gara che gli azzurri debbono vincere a tutti i costi anche se partono con il vantaggio di due risultati utili su tre. Entro oggi si completerà, invece, la vendita dei ticket per gli abbonati che hanno avuto il diritto di prelazione.