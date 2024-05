Ascensione di Floridia, polo d'attrazione turistica: la Regione faccia la sua parte

Un felice caso di marketing turistico culturale in Sicilia. Potrebbe riassumersi in queste poche righe la vicenda dell'Ascensione floridiana nella formula che l'amministrazione Carianni ha concepito e realizzato nelle ultime due edizioni. Una formula vincente che ha saputo coniugare la suggestione dell'antico e della tradizione con uno sguardo nuovo che si spinge arditamente oltre i confini della mera attrattiva di paese per disegnare nuovi confini e definire prospettive più ampie per la festa più importante di Floridia, senza tuttavia snaturarne l'identità e i significati profondamente religiosi e, insieme, popolari, comunitari, folclorici. Una festa che, nel decennio scorso, aveva smarrito il proprio sestante diventando oggetto di devastazioni che ne avevano deturpato il volto e corrotto la fisionomia. Calato il sipario sulla più straordinaria ed entusiasmante edizione di sempre dell’Ascensione floridiana, è ora tempo di bilanci e di proposte su un evento che, nella sua lunga e travagliata storia, di anno in anno riserva non poche sorprese e novità. Un fatto, comunque, è indubitabile. Quest’anno, la festa dell’Ascensione con il suo antico palio ippico ha dimostrato di essere una manifestazione di alto profilo culturale e di evidente richiamo turistico. Uscita dal ristretto ambito del localismo, l’Ascensione floridiana può ormai considerarsi alla pari con i più importanti e prestigiosi appuntamenti che la nostra regione ogni anno propone e sembra avere tutte le carte in regola per essere inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico che la Regione Siciliana adotta con decreto assessoriale. È questo, a nostro avviso, il nuovo ambizioso obiettivo che l’amministrazione guidata dal sindaco Carianni si porrà dopo avere incassato il merito storico di avere riportato in vita e in auge una festa dal cuore antico, tra le più originali e suggestive non soltanto della nostra isola, che, nell’ultimo ventennio, rischiava di eclissarsi prima per una governance del territorio distratta e insipiente e dopo per la pandemia. La straordinarietà dell’Ascensione floridiana risiede proprio in questo: nel suo cuore antico legato alla storia dell’isola, un cuore dentro cui si agitano fermenti arabi, normanni, spagnoli intrecciati alla grande storia delle dominazioni che la Sicilia ha avuto e intimamente legati alla piccola storia di un comunità – quella floridiana – tra le più operose ed ospitali del distretto sud-orientale de siracusano. Storia, tradizione, devozione religiosa popolare; passione per il cavallo, innanzitutto: ‘familiare’, strumento e compagno di lavoro e di svago di ogni floridiano, fulcro di una sportività senza tempo appassionata ed appassionante. Questo prezioso diamante espressione di identità e di cultura, nella restituzione che la coraggiosa, sapiente e illuminata regia dell’amministrazione Carianni ha saputo consegnare alla città, non si esaurisce più in una edulcorata e nostalgica auto-celebrazione eventografica, ma si mostra oggi come una straordinaria opportunità di sviluppo e di crescita del territorio e come potente strumento di promozione dell’immagine del distretto identitario di appartenenza. L’Ascensione è una narrazione che incanta il floridiano ma anche il turista-visitatore. Questa narrazione, che è una corsa lungo la Storia, viene incontro ad una domanda turistica di tipo relazionale, rivolta ad un turista a cui si dà del “tu”, come fosse un vecchio amico, consentendogli di acquisire una consapevolezza empatica dei valori culturali del luogo; e di tipo esperienziale, nella fruizione gastronomica e culturale, che consente al turista di esperire il territorio nella sua dimensione materiale e immateriale. La centralità del palio ippico dell’Ascensione, il più antico di Sicilia ed uno dei più antichi d’Italia, l’unico oggi legalmente consentito in Sicilia su tessuto urbano, fa da asse portante a un palinsesto invidiabile di iniziative. L’offerta gastronomica e folclorica prende corpo nelle feste di quartiere e nelle sfilate a tema lungo il Corso, in cui i saperi della tradizione si rigenerano nelle alleanze fra generazioni e in cui riverbera l’eco di una laboriosità e di una energia che si rinnovano negli anni. Musica, arte, attenzione ad aventi sportivi di rilievo come la Coppa ciclistica Ascensione, una tra le più antiche di Sicilia e d’Italia, oggi patrimonio REIS, iniziative di inclusione e momenti di promozione del territorio, in una orchestrazione tra ente locale e associazionismo rappresentano la formula vincente di questa edizione dell’evento folclorico tra i più attesi dell’isola. A tutto ciò si è aggiunta, nell’edizione appena conclusasi, la presenza significativa di una nuova generazione di giovani che, dal disimpegno e dall’indifferenza, sono stati calamitati in una esperienza inedita che li ha portatia partecipare e a contribuire attivamente alla manifestazione, nella veste ora di proprietari, ora di gregari ora di sostenitori di scuderie, animatori delle feste di quartiere e organizzatori di attività collaterali. Un evento di tale portata richiede, ovviamente, una macchina organizzativa sempre più affinata ed attenta. In tale ottica, per il tenore che la festa oggi ha raggiunto, come dimostrano i dati, non sarebbe da sottovalutare l’ipotesi della presenza di un direttore artistico cui affidarsi a supporto dell’imponente struttura organizzativa messa in piedi dall’amministrazione comunale, in modo da alleggerire la mole di lavoro sia del sindaco e dell’amministrazione, sia del comitato tecnico, sia del team impegnato sul triplice versante della gara ippica, della gestione del programma e della comunicazione. Dal punto di vista più tecnico della competizione ippica, che si avvale della preziosa presenza di uno staff di prim’ordine storicamente legato all’Ippodromo del Mediterraneo, sarebbe auspicabile, nella prospettiva di una implementazione degli standard qualitativi della gara, che il comitato tecnico prevedesse una figura notarile cui affidare il ruolo di terzietà – distante dall’amministrazione, dall’organizzazione e da altre parti in gioco – per la salvaguardia del principio di imparzialità e di rispetto tra uguali nella competizione, in modo da sgombrare il campo da dubbi, fraintendimenti, equivoci e dietrologie, come è avvenuto nella fase della eliminazione a cronometro, allorché il sindaco Carianni, con un intervento intempestivo quanto coraggioso, in extremis è riuscito a mettere tutti d’accordo salvando la gara che stava prendendo una brutta piega. L’annosa e controversa vicenda della sabbia e della transennatura collocata lungo il percorso del Corso, dettata da ragioni indefettibili di sicurezza e di tutela di cavalli, fantini, operatori e pubblico, chiama in causa esigenze di rispetto di diritti, interessi e necessità collettivi, sulle quali sarebbe opportuno riflettere valutando l’ipotesi di una ‘contrazione’ dei vari momenti della gara disputando in una sola giornata le fasi di eliminazione a cronometro e di ottavi di finale, in modo da alleggerire i disagi di esercenti e di residenti nel Corso. Alla luce di quanto abbiamo scritto, non sfugge l’insieme di aspettative, non solo di ordine pubblico, sportivo e celebrativo, che sono riposte nell’Ascensione anche da parte di soggetti economico-imprenditoriali, comunicatori, ristoratori, esperti di politiche culturali e operatori turistici. Aspettative e azioni concrete che, nel caso dell’Ascensione, indicano al meglio la direzione che si può assumere per fare della sostenibilità il volano dello sviluppo turistico del nostro comprensorio, cui verrebbe conferito, in tal modo, un ruolo anche di tramite per la riconversione dell’economia standard tradizionale, profondamente minata da una crisi ormai cronicizzata. Questa sarà la partita che l’amministrazione Carianni e il suo entourage giocheranno a medio-lungo termine, una partita che interessa e coinvolge la comunità floridiana in un progetto caratterizzato da una forte innovazione sociale e basato sulla condivisione: la comunità si allea in un patto intra-generazionale e trans-generazionale identificando i bisogni, elaborando le idee e costruendo un percorso di risposta coerente con le risorse disponibili sul territorio, in modo da trasformare il “territorio-patrimonio” in “territorio-progetto” secondo i principi virtuosi della riqualificazione e della sostenibilità, rafforzando così l’investimento culturale ed affettivo sul patrimonio collettivo e la sua messa in valore. La festa dell’Ascensione rigenera valori e genera sviluppo, favorendo la nascita di nuovi posti di lavoro, introducendo servizi a fruizione collettiva, valorizzando il ruolo dell’associazionismo in un’ottica eco-solidale. Una vera e propria “intrapresa sociale di comunità” che genera senso di appartenenza, coesione e inclusione sociale diventando la linfa vitale di un percorso di sviluppo che rappresenta, per Floridia, anche una svolta di esistenza, un progetto di vita.

Salvo Sequenzia