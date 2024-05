Il giallo di Scicli, segni di violente percosse sul corpo di Giuseppe Ottaviano

E' sempre più credibile la pista dell'omicidio per risolvere il giallo di Scicli e l'uccisione di Giuseppe Ottaviano, 40 anni, trovato cadavere nella serata di domenica nella casa di via Manenti dove l'uomo viveva insieme alla mamma. La donna, però, lo scorso fine settimana non era a Scicli perchè era andata dalla figlia che vive al Nord. Giuseppe Ottaviano, dunque, era solo a casa. Le tracce di percosse sono state rilevate dalle indagini del Ris dei carabinieri che, anche oggi, hanno continuato il loro lavoro pure all'ospedale Maggiore di Modica dove si trova il corpo della vittima in attesa dell'autopsia.