Finanza, comandante De Gennaro a Siracusa e Noto

Visita del comandante generale della Guardia di finanza, generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, al Comando provinciale di Siracusa e alla Compagnia di Noto. Accompagnato dal comandante regionale Sicilia, generale di divisione Cosimo Di Gesù, e dal comandante provinciale, colonnello Lucio Vaccaro, si è recato alla caserma 'Sottobrigadiere Girolamo Nuvoletti', sede della Compagnia di Noto, e alla caserma 'Tenente Alfredo Lombardi', sede del Comando provinciale di Siracusa, dove ha incontrato il prefetto, il presidente del Tribunale, il procuratore, il questore e il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri. Il generale De Gennaro ha preso parte al briefing istituzionale durante il quale il comandante provinciale ha illustrato gli aspetti relativi al personale e alle infrastrutture, i principali servizi che caratterizzano la missione istituzionale svolta dalle Fiamme gialle, soffermandosi, in particolare, sulle azioni di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale. Al termine della giornata, il comandante generale, nella piazza d'armi della caserma, alla presenza di uno schieramento composto dai militari in forza ai reparti del Comando provinciale e dal personale dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia di Siracusa, ha salutato le Fiamme gialle ringraziandole per "gli eccellenti risultati conseguiti e la dedizione e l'impegno con cui svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio dei cittadini e del Paese".