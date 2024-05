Ambulanti morosi a Floridia, il sindaco: chi non paga non fa a Fiera

Non pagano i tributi dal 2016. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, fa partire il giro di vite, contro gli ambulanti morosi che montano il sabato in piazza Nassirya.

"Mi dispiace adottare questo provvedimento - dice Carianni - però ci sono 180 operatori del mercato che montano ogni sabato e molti di loro non pagano dal 2016.

Facendo una stima sommaria dovrebbero dare al Comune di Floridia qualcosa come 200 mila euro e noi, ovviamente, non possiamo fare finta di nulla dopo che, da tre anni, abbiamo notificato tutti i mancati pagamenti e nessuno ha versato un centesimo".

"Questo - conclude Carianni - provvedimento è anche una forma di rispetto che noi dobbiamo a quelle piccole botteghe della città che, tra i loro esigui guadagni, mettono da parte quanto possono per essere in regola con tutte le tasse. Quindi, sabato, chi paga potrà entrare a fare mercato e chi non ha pagato non potrà montare".