Sondaggi Swg, Schifani ultimo tra i presidenti di Regione

"Ci sarebbe da meravigliarsi solo se qualcuno si meravigliasse, purtroppo il sondaggio Swg che colloca Schifani all'ultimissimo posto tra i presidenti di Regione è il più scontato tra i risultati scontati. Il governatore siciliano ci sta portando allo sbaraglio, lo dicono i fatti e ovviamente anche i sondaggi''. Così il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca. ''Sembrava impossibile che Schifani riuscisse a fare peggio del pessimo Musumeci, che a maggio del 2022 era terz'ultimo, e invece c'è riuscito: ha fatto prima e peggio - aggiunge - Qualcuno gli dica che sono i cittadini che lo hanno relegato in fondo alla classifica dei presidenti di Regione e non l'opposizione. I tanti annunci, seguiti dal nulla, non bastano a nascondere le liste di attesa disastrose e la sanità sempre più in coma, i flop sullo smaltimento rifiuti e sul caro voli, le pessime campagne antincendio o contro la siccità, la totale rottamazione del welfare, solo per citare i fiaschi più evidenti. Speriamo che questo disastroso risultato serva a fargli aprire gli occhi e a fargli fare gli interessi dei siciliani e non quelli di Roma cui si è genuflesso troppe volte, chiudendo entrambi gli occhi mentre il governo Meloni sottraeva alla Sicilia importantissime risorse destinate all'Isola''.