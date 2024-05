Palazzo dei Mercedari e Madonna delle Grazie: nuovo polo turistico a Modica

Due importanti opere di Agenda Urbana Ragusa - Modica nel settore dei beni culturali, programmate dal Comune di Modica nel lontano 2018 e curate dall’allora Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Linguanti, sono state finalmente consegnate alla Città. I lavori hanno riguardato il sagrato della Basilica della Madonna delle Grazie e la Piazzetta davanti Palazzo dei Mercedari per un totale di 700 mila euro ed il rifacimento della facciata di Palazzo dei Mercedari, la sua illuminazione artistica, l’impianto di allarme e l’abbattimento delle barriere architettoniche per altri 570 mila euro. “Grazie a questi ultimi lavori possiamo definire quasi concluso il recupero di questo angolo del centro storico che è pronto per la nuova stagione turistica. Dico quasi – commenta l’Onorevole Abbate – perché a breve verranno realizzati altri venti stalli di parcheggio libero che si aggiungono, ai dieci realizzati grazie ad una perizia di variante, sotto Palazzo dei Mercedari. In questa occasione voglio rimarcare l’importanza del lavoro svolto dalle due Amministrazioni comunali di Modica, la precedente e l’attuale, che hanno lavorato in sinergia ed in continuità per arrivare ai risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. A chi ha la memoria corta ricordo soltanto che nel 2013, anno di inizio del mio primo mandato da Sindaco, questa zona di Modica era semi abbandonata ed adibita pressochè al parcheggio selvaggio, Palazzo dei Mercedari era chiuso, due importanti centri culturali come il museo e la biblioteca erano praticamente scomparsi e non si intravvedeva una data di ripristino. Oggi parliamo invece di una zona riqualificata divenuta ulteriore polo di attrazione turistica nel centro storico modicano”