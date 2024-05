Il Catania non stecca alla prima dei play off: batte l'Atalanta U. 23 fuori casa

Pazzo e imprevibile Catania. Nella prima dei play off non stecca e vince in casa dell'Atalanta Under 23. L’Atalanta Under 23 inizia col piede sbagliato il primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C al cospetto di un Catania a sua volta senza killer instinct fino all’intervallo e salito a provarci nella ripresa solo dopo l’esaurimento di palloni utili e di energie locali. Tra 4 giorni, a campi invertiti, contro i vincitori della Coppa Italia di categoria serve un successo con due gol di scarto, altrimenti saranno vacanze anticipate.

Nessun rischio nei primi 45 minuti di gioco, con gli etnei che hanno controllato i padroni di casa senza alcuna difficoltà. Il gol partita arriva a sei minuti dalla fine. Lo firma Bouah con un bel colpo di testa . Per i nerazzurri ha il sapore della beffa.