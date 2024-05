Escursionista di Petralia Sottana soccorsa nelle Madonie

Incidente per un'escursionista di 63 anni nella zona di Pizzo Scalonazzo, sulle Madonie. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per recuperare la donna che era rimasta bloccata in una zona impervia dopo essersi infortunata. In comitiva con altre 7 persone, la 63enne di Petralia Sottana aveva raggiunto la cima di Pizzo Carbonara ma durante la discesa era scivolata procurandosi una sospetta frattura della caviglia destra. A dare l'allarme sono stati due componenti della comitiva che hanno raggiunto il Rifugio Marini da dove hanno chiamato il Soccorso alpino che ha fatto partire due squadre, con un paramedico, da Petralia Sottana. I tecnici hanno raggiunto l'escursionista, l'hanno caricata su una barella e trasportata a spalle per circa un chilometro fino alla circonvallazione di Piano Battaglia dove ad attenderli c'era un'ambulanza del 118.