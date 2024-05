Europee: Cirillo (DC), "Calenda imbarazzante, offende siciliani e parla solo di Cuffaro"

"Calenda, da me denunciato il mese scorso per diffamazione, sembra non avere più argomenti in Sicilia. È sempre più imbarazzante. Castiglione lascia Azione per passare in Forza Italia e Calenda tira in causa Cuffaro. 'Insanabili divergenze politiche, soprattutto su Cuffaro'. Poverino, deve essere ossessionato. Mi rendo conto del vuoto che percepisce in Sicilia dove certamente non troverà consensi ma d'altronde sa soltanto offendere i siciliani e non conosce altro tema se non Cuffaro". Così Stefano Cirillo, segretario regionale della DC in Sicilia.