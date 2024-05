Ispica, 75enne trovato cadavere nella sua casa di via Bonghi: viveva da solo

Un uomo di 75 anni è stato trovato cadavere questa mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Modica intervenuti in una casa di via Bonghi, a Ispica. La segnalazione era stata fatta da alcuni vicini di casa che, da diversi giorni, non vedevano l'uomo. Il 75enne viveva da solo e ad Ispica non aveva parenti. La morte sarebbe stata causata da un malore. Sono, comunque, in corso indagini dei carabinieri per fare piena luce sulla vicenda e accertare le cause del decesso.