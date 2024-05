Premier della Slovacchia Fico ferito a colpi di pistola vicino a Bratislava

l premier slovacco è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc.

Fico è stato colpito davanti a un centro culturale della città, dove si era tenuta una riunione di governo. Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato portato in ospedale. Il presunto aggressore che ha sparato al premier è stato arrestato dalla polizia, Lo riferiscono i media britannici.

Fico sarebbe stato colpito all'addome, al petto e ad un arto da almeno 3-4 colpi d'arma da fuoco e sarebbe stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Lo riferiscono le prime ricostruzioni dei media sottolineando che l'attentatore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all'edificio dove stava parlando il primo ministro, è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

"Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. E' stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore". Lo si legge in un

aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco Robert Fico e rilanciato dai media slovacchi.

Un responsabile del partito Smer del premier slovacco Robert Fico ha confermato al Guardian che il primo ministro è stato colpito all'addome ed è ora sottoposto ad

un intervento chirurgico. Fico, colpito da spari allo stomaco, "è tra la vita e la morte", riferisce il governo slovacco. E' stato "trasportato in elicottero a Banska Bystrica tra la vita e la morte", ha riferito il governo in una nota, definendo l'attacco un "tentativo di omicidio".

"Robo, vieni qui!" avrebbe gridato l'aggressore a Fico prima di fare fuoco. Lo riferisce il sito del quotidiano slovacco Pravda. L'autore del gesto, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato fermato dagli uomini della sicurezza e consegnato alla polizia.