App al cimitero di Priolo per geolocalizzare la tomba

Oggetto: conferenza stampa Aldilapp Il cimitero diventa digitale. Priolo è l'unico comune in Sicilia ad aver adottato l'applicazione per smartphone Aldilapp

Gli organi di informazione sono invitati alla conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 16 maggio, alle ore 10:00, nel Palazzo Comunale di Priolo Gargallo.

Nel corso dell'incontro con la stampa sarà illustrata Aldilapp, la nuova applicazione su smartphone che permette la geolocalizzazione della tomba e la gestione da remoto. Un modo per aiutare i parenti che vivono lontano a prendersi cura dei propri cari che non ci sono più.