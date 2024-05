Presentata la mozione di sfiduci al sindaco di Marsala Massimo Grillo

Presentata una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Marsala, Massimo Grillo. "Undici consiglieri comunali, abbiamo protocollato una mozione di sfiducia indirizzata al sindaco Grillo - spiega all'Italpress il consigliere Rino Passalacqua -. Tale convergenza di varie personalità presenti in consiglio nasce da una ormai conclamata deriva amministrativa che attanaglia la città e che non vede azioni concrete all'orizzonte di rilancio o cambio di passo.

L'umore della città è mono nota. Bisogna mettere fine a questa deludente esperienza amministrativa che ha portato ad una paralisi su parecchi ambiti e dare una nuova compagine a questa città, che la proietti verso un futuro roseo e in linea con le altre realtà d'eccellenza italiane".