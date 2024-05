Diciottenne di Siracusa muore a Catania: è stato colpito da infarto

Tragedia a Catania per un 18enne, Kevin Fiorentino morto per un infarto. Il giovane era nativo di Siracusa. I soccorritori avrebbero provato a prestargli le cure, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Adesso spetterà ai medici pronunciarsi in merito.

Intanto su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio per la sua perdita.

La notizia ha gettato nello sconforto familiari e amici del ragazzo. Tante attestazioni di cordoglio sui social. “Oggi sentire questa tremenda tragica notizia mi ha distrutto il cuore - si legge in un post pubblicato su Facebook - Kevin, non ci sono parole. Ti ho visto nascere e crescere, eri come un figlio per tutti noi, gentile ed educato. Non oso immaginare il dolore dei tuoi familiari, mi stringo fortemente alla famiglia, il mio pensiero va anche al tuo piccolo amato fratellino. Non si può accettare una cosa del genere, stavi per compiere i tuoi 18 anni. Fai buon viaggio amore mio, ti porteremo sempre nel cuore”.