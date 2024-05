Psicologia della Magna Grecia, a Ragusa il sesto appuntamento: "Il corpo R-esiste"

Per il sesto Simposio della Psicologia della Magna Grecia, che si terrà sabato 25 maggio, alle 10, presso il Centro Commerciale Culturale di Ragusa di via Matteotti 61, gli organizzatori hanno scelto un tema quanto mai interessante: “ Il corpo R-esiste”.

Spiega lo psicologo acatese Salvatore Stornello (nella foto), fondatore e anima dell’evento, che si tenne per la prima volta il 23 aprile 2016 al Castello dei Principi di Biscari di Acate: “Il corpo è un tema che oggi è al centro dell'interesse da molti punti di vista, soprattutto da dopo la pandemia, ma di cui si parla troppo poco. Il corpo esiste e ogni giorno r-esiste con noi, ma sappiamo leggerlo, codificare i segnali che ci invia? Riusciamo a farlo nel nostro intimo? E a livello relazionale?. Il Simposio vuole rispondere a questi interrogativi e riflettere su unna problematica che necessita di un serio approfondimento “.

L’interessante evento culturale è patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dal Comune di Ragusa, che per la seconda volta lo ospita.

Salvatore Stornello modererà i vari interventi alla presenza del sindaco Peppe Cassì e della presidente dell’Ordine degli Psicologi di Sicilia, Gaetana D’Agostino.