Elezioni a Pachino, 5 candidati a sindaco e 240 aspiranti consiglieri

Mezzogiorno è passato da qualche minuto. Davanti al municipio di Pachino in fase di ristrutturazione, tra rumori assordanti degli operai ed una nuvola di polvere, ci si aspetta il codazzo di candidati, faccendieri di partito e di lacchè. Questi ultimi a Pachino non sono mai mancati. Attorno all'amministrazione che va al voto anticipato dopo la sfiducia a Lina Petralito, girano interessi di piccolo cabotaggio. Non piccolo, però per l'indebitamento che ha portato l'aula a dichiarare il dissesto finanziario. Al Palazzo non c'è il commissario della Regione, Giovanni Cocco, dicono che verrà domani a Pachino e le incombenze delle liste sono tutte sulle spalle della dirigente agli Affari generali e dell'Ufficio elettorale, Enza Bruno. I suoi modi sono gentili e affabili, ma dice che bisognerà aspettare 48 ore prima del responso della Commissione elettorale circondariale che dovrà ratificare se la documentazione presentata dai partiti è regolare.

Al secondo piano gira tra i corridoi il pentastellato Ruggero Lupo, poi si avvicina uno dei candidati a sindaco, Giordano Di Raimondo Metallo, un passato con la Lega di Salvini, adesso in corsa con la lista che porta il suo stesso cognome.

Appare sconsolato, Ruggero Lupo, figlio d'arte, il papà Nello è stato un democristiano della prima ora ed anche vice sindaco, ma sa che i 5 Stelle se si dovesse ricorrere al turno di ballottaggio, possono essere l'ago della bilancia.

"Ho lavorato fino all'ultimo per cercare di aggregare i Progressisti in una coalizione di larghe intese - dice Ruggero Lupo - non è stato possibile perchè in questa città la Politica la si fa a modo proprio. Così noi del M5s non abbiamo presentato alcuna lista. Non so quanto possa durare la nuova amministrazione, visti i fallimentari precedenti". Si ferma qui, anche se i rumors affermano che i 'grillini' appoggeranno uno dei due candidati dell'area progressista.

Giordano Di Raimondo Metallo che fa del suo social il megafono della campagna elettorale , è meno sprovveduto di quanto dicono i suoi avversari politici. "A Pachino succedono cose dell'altro mondo. Sono riusciti a sfilarmi dalla lista persone che al massimo avrebbero portato tra i 10 ed i 15 voti - afferma il candidato a sindaco - Utilizzano i soliti sistemi, quelli delle promesse e dei ricatti. Una vergogna". Fa un'apparizione fugace il candidato di Rinascita, Peppe Gambuzza, sostenuto da Forza Italia e da Libertà che in provincia di Siracusa fa riferimento a Edy Bandiera. Una stretta di mano e tira dritto. Al self service di via Pascoli fa un breck Emiliano Ricupero: " Abbiamo un'idea nuova per la città. Gireremo per farlo sapere agli elettori".

I numeri di queste comunali di Pachino parlano di 5 candidati a sindaco: Sebastiano Fortunato, Barbara Fronterrè, Peppe Gambuzza. Emiliano Ricupero e Giordano Di Raimondo Metallo. Sono quindici le liste depositate all'ufficio elettorale. Questo l'ordine di arrivo: Insieme in Azione per Pachino, Mpa Pachino, Pachino Crede, Pachino Democratica e Dc. Cinque fra partiti e movimenti a sostegno di Fronterrè. Ed ancora Innovare per crescere, Ora Pachino, Fdi che con Lega Salvini premier appoggiano Sebastiano Fortunato. Poi 'Pachino sì Gambuzza sindaco', Rinascita Pachino, Forza Italia, Libertà Civica che vanno con Gambuzza. Chiudono Pachino con Emiliano Ricupero e Giordano sindaco. Si sfideranno in 240 per conquistare 16 posti in consiglio comunale. Tra i grandi assenti il Partito democratico, dilaniato da una guerra intestina.

In questa tornata elettorale bisognerà fare i conti, però, con l'astensionismo. Nel 2021 si recarono alle urne il 51,73% degli aventi diritto, poco più di diecimila elettori. Oggi c'è chi è pronto a scommettere che la percentuale si abbasserà. A Pachino è forte la disistima per le forze che sono in campo. Lo dimostrerà il voto dell'8 e 9 giugno.

(Nella foto di Valentino Cilmi, Ruggero Lupo e Giordano Di Raimondo Metallo)