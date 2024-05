'Avanti il prossimo', new entry in giunta a Rosolini: si cambia per la settima volta

"Avanti il prossimo". Non è il titolo di un film ma quanto sta avvenendo nell'esecutivo municipale di Rosolini. Un'altra candidata di 'Giovani Rosolinesi' entra in giunta al posto della dimissionaria, Rosalia Misseri. Si tratta di Rosy Gradante.

Misseri ha motivato le sue dimissioni "per motivi di salute". Dall'inizio della consiliatura, non sono passati ancora neppure tre anni e sono sette gli assessori che si sono sfilati. I primi a dare segnali di cedimento erano stati Concetta Cappello e Marinella Schifitto. Da loro mai una presa di posizione chiara e netta. Poi a rassegnare le dimissioni era stato Dino Gennaro ed ancora Concetta Maltese, Lucia Piazzese che con un colpo di bacchetta magica è passata da assessora a consulente del sindaco, l'ex vice sindaco Luigi Fratantonio e ultima in .ordine di arrivo, Rosalia Misseri.

A Gradante va l'assessorato ai Servizi sociali. Da registrare il silenzio di 'Insieme per Rosolini' alleato della prima ora del sindaco Giovanni Spadola. Da quello che appare sembra che stiano tutti sotto un unico tetto: quello 'forzista'.

(Nella foto Gradante, Spadola e Piazzese)