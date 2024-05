Cariati, picchia la moglie e la suocera: lo bloccano con il taser

Notte movimentata a Cariati, nel cosentino. Un quarantenne diborigini brasiliane si è barricato in casa gettando dallabfinestra tutte le suppellettili presenti nell'appartamento primabdi essere bloccato e arrestato dai carabinieri, che hanno dovutobutilizzare il taser per immobilizzarlo, con l'accusa dibmaltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Labvicenda è iniziata a seguito di una richiesta di aiuto giunta al"112" dalla moglie dell'uomo che ha riferito di essere statabpicchiata e costretta ad uscire di casa con i suoi tre figlibminorenni. Stessa sorte è toccata alla madre della donna che, in quel frangente, ha riportato anche delle lievi lesioni.