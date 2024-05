Variazioni di Bilancio all'Ars, la Dc: "Quattro miliardi per pagare i debiti"

"Una variazione di bilancio di quasi quattro miliardi di euro, approvata ieri all'Ars, consentirà alla Regione di pagare tutti i suoi creditori". Così Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, che aggiunge: "Si tratta di un emendamento tecnico contenuto all'interno della manovra da 21 miliardi di euro per gli interventi in favore dell'agricoltura e zootecnia e contro la crisi idrica, approvata ieri". "Sono stati sbloccati, infatti, 3.894.771.337 euro, senza i quali si sarebbe verificato un blocco della spesa sia per quanto riguarda i fondi regionali che extraregionali. Si è trattato pertanto di una misura che porterà ad estinguere i debiti fin qui contratti e che permetterà alla Regione di poter continuare a spendere le risorse così come programmato", sottolinea Pace.