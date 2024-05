Calcio a 5, caroselli di auto a Rosolini per festeggiare la Futura in C1 (IL VIDEO)

A Rosolini non si festeggia soltanto per le sagre e le feste paesane. Anche gli avvenimenti sportivi diventano motivo di esultanza e riscatto, pure sociale. Ultima occasione in ordine di tempo, riguarda il calcio a 5 con la promozione in C1 della Futura. Così l'intera squadra del patron Daniele Giurato è stata caricata su un pick - up e con le auto a seguito ed al suono del clacson hanno trasformato una normale domenica in una carovana di festa. E' il premio che la squadra merita dopo una brillante regular season. Il match spareggio tra la Futura ed il Vittoria è stato vinto con merito dai rosolinesi per 6 a 3. "Lo avevo detto che sarebbe stata la nostra stagione - commenta Daniele Giurato - e così è stato. Voglio ringraziare lo staff tecnico, i giocatori, gli sponsor e tutti gli sportivi che ci hanno sostenuto fin dalla prima gara al PalaTricomi. Credo che sia stato un successo sofferto, perchè i play off sono una vera e propria lotteria, ma in questo mini torneo abbiamo avuto una marcia in più". IL VIDEO