Modica, caos in Corso Umberto: i camion ignorano il divieto di transito

Il Corso Umberto di Modica, malgrado le buone intenzioni dell'amministrazione comunale e della Polizia locale (sempre meno gli agenti in servizio), continua ad essere attraversato da camion, bus turistici e mezzi pesanti in genere. Bisogna, comunque, riconoscere che da quando è entrata in vigore l'ordinanza di divieto di transito per i mezzi pesanti ( con alcune eccezioni) il flusso di veicoli pesanti è diminuito. Ci sono, però, i soliti furbi che approfittano della mancanza di controlli per utilizzare il Corso come soluzioni per ridurre i tempi di percorrenza.

Una cattiva abitudine, non solo perchè non si rispetta una ordinanza ma, soprattutto, perchè il centro storico continua ad essere oltraggiato con inquinamento acustico: e, in questo caso, basta osservare le motorette che sfrecciano lungo il Corso mettendo in pericolo l'incolumità dei pedoni. Sarebbe gradita qualche multa per eccesso di velocità e qualche sequestro di motorette non in regola con le norme del Codice della strada. Fra l'altro, lungo il Corso, sfrecciano e smarmittano anche moto da cross.