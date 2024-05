Modica, locazione di 4 immobili comunali: il bando sul sito di Palazzo San Domenico

"E’ on line il bando di locazione di immobili comunali che permetterà l’introito di somme per le casse del Comune di Modica, agevolerà investimenti, incentiverà nuove attività e permetterà la valorizzazione di beni della Città". Lo annuncia l'assessore al Turismo, Tino Antoci. "Un lavoro - afferma - portato avanti assieme al consigliere Paolo Nigro, fondamentale apporto per la sua conoscenza tecnica e per l’impegno messo nel raggiungimento di questo risultato. Tre i bassi di Palazzo degli Studi che saranno in locazione e un quarto sito, è nell’ex delegazione comunale di Modica alta, a ridosso della chiesa di San Giovanni. Per Palazzo degli Studi (nella foto), questo bando significa un’ulteriore spinta alla sua definitiva affermazione come luogo di forte interesse nel cuore di Modica. Un ‘cuore’ della Città, che vogliamo sempre più vivibile, attrattivo, fruibile, con luci accese, di richiamo e a portata dei turisti.

Il locale di Modica alta messo a bando, invece, è la conferma di come l'amministrazione creda nella valorizzazione di una parte della Città che trasuda di storia e di vita e che è anima su cui continuare ad investire e promuovere. Qui, c’è un locale commerciale di 160 metri, sotto Palazzo Denaro Papa in fase di ristrutturazione che diventerà uno straordinario centro di aggregazione. Insieme al consigliere Nigro, abbiamo convenuto sulla necessità di spingere sulla valorizzazione dei ‘beni’ del centro storico ma anche sulla qualificazione della parte alta della Città. Tutt’altro che secondario, infine, è il fatto che questi bandi significano posti di lavoro, slancio alle attività imprenditoriali modicane e una prospettiva concreta per i giovani e la loro voglia di intraprendere. Il bando è già on line sull’home page del sito del nostro Ente dove è pubblicata la scheda di adesione e lì resterà per circa un mese. L’invito è a proporsi immediatamente per un input di sviluppo per la nostra Città, per i suoi giovani, per chi ha voglia di fare impresa e per luoghi simbolo come Modica alta e Palazzo degli Studi”.