Il sindaco di Floridia riunisce i Quartieri, Carianni: "Siete il capitale sociale"

L’Ascensione non finisce mai di stupire. E di stupirci. Ieri sera a Floridia, in un noto locale cittadino, gli otto quartieri storici che hanno partecipato alle celebrazioni dell’Ascensione appena conclusa si sono ritrovati per celebrare insieme all’amministrazione comunale i valori e i principi che hanno ispirato e ispirano la loro adesione al progetto di rigenerazione dell’Ascensione concepito e realizzato dell’amministrazione Carianni. Si tratta di un avvenimento di portata storica, mai avvenuto a Floridia, e che ricade nel trentennale della costituzione dei quartieri, quando, nel lontano 1994, l’amministrazione guidata dall’onorevole Egidio Ortisi concretizzò quanto era stato indicato nello ‘Studio teorico sulla città’, il documento politico che ispirò il movimento Primavera floridiana e che dettò le linee guida dell’azione amministrativa in quella straordinaria ed esaltante stagione politica. Oggi, gli otto quartieri di Floridia si presentano nella nuova veste istituzionale di consulte territoriali: rinnovati, perciò, nella forma giuridica e anche nel ricambio generazionale, che, in questa edizione della festa, ha espresso una energia ed una creatività senza precedenti, risultando determinanti per l’ottima riuscita della manifestazione. L’esperienza di questi ultimi giorni insegna che la comunità floridiana rappresenta una trama di esistenze che portano le tracce del tempo lungo della storia, del relazionarsi umano all’elemento naturale, connesse tra loro da vicende sociali, economiche, politiche; da storie, memorie e narrazioni. Balzac definì Parigi come la città dei centomila romanzi. Questo vale per qualunque luogo. E Floridia non si sottrae a questo statuto di comunità plurale e stratificata, densa e complessa, che si trasforma e va interpretata e che si realizza proprio in quella coscienza del luogo che ne esprime l’identità dove lavorano la memoria, i nessi fertili e quelli critici, le configurazioni di condizioni e simboli che danno forma al presente e che prefigurano il futuro possibile. Nel contesto dell’evento, che assume un forte valore simbolico e sociale, il sindaco Marco Carianni, nel suo intervento di saluto ai duecento partecipanti al convito, ha affermato: «Abbiamo vissuto momenti difficili, momenti bui che hanno interessato la nostra comunità, ma oggi abbiamo dimostrato di poter rinascere. Questa rinascita è stata permessa anche dalla serenità dei rapporti sociali, e la crescita del nostro territorio passa dal bellissimo rapporto di empatia che si venuto a creare nella nostra comunità e della quale i quartieri stasera presenti ne rappresentano la testimonianza. Non si può pensare di poter costruire una città all’altezza della sua storia, senza mettere da parte egoismi e particolarismi per definire uno spirito di condivisione e di affratellamento in cui le generazioni si abbracciano fra di loro contribuendo a realizzare il bene comune passando il testimone da una generazione all’altra e trasmettendo i valori, la fiducia, la speranza e solidarietà necessari a costruire la comunità del futuro». Nelle parole del sindaco è possibile cogliere una importante intuizione legata al concetto di ‘capitale sociale’, un concetto sul quale oggi discutono gli attori politiche culturali in riferimento alle piccole comunità come Floridia. Il ‘capitale sociale’ di una comunità è una caratteristica specifica di ogni territorio, e può essere più o meno “attivo” o “attivabile” in relazione alla capacità di sviluppare una visione creativa del futuro, alla capacità di anticipare e prevedere scenari, di programmare azioni, di tutelare risorse scarse, alla capacità di saper cogliere e reinterpretare la tradizione e i saperi del luogo stimolando la comunità ad allearsi contribuendo alla realizzazione di un progetto di sviluppo comune. In questa prospettiva, la festa dell’Ascensione rappresenta, dunque, il progetto comune che vede quali attori principali l’ente locale, i quartiere e le risorse che il territorio esprime. Una proposta che ha il suo fondamento concreto nell’alleanza fra cittadini in nome della tradizione e con lo sguardo rivolto a prospettive di sviluppo del territorio sostenibili e alternative a modelli di sviluppo ormai depauperati e sterili.

Salvo Sequenzia