Sopralluogo della sindaca di Avola a Cavagrande: lavori al termine a 'Scala Cruci'

Stanno per essere ultimati i lavori di messa in sicurezza del sentiero Scala Cruci, nella riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile. Oggi il sindaco di Avola, Rossana Cannata, si è recata sul posto con il direttore dei lavori dell’Ufficio regionale del Genio civile di Siracusa, l’architetto Gino Montecchi. Assieme ai tecnici è stata riscontrata l’ultimazione degli interventi di messa in sicurezza e risanamento strutturale del sentiero di accesso più noto ai laghetti. “Grazie al grande lavoro svolto in sinergia con il Governo regionale già dalla passata legislatura in cui ero deputato – le parole del sindaco - presto potremo accedere, dal sentiero ripristinato dopo oltre 10 anni, a un patrimonio naturalistico conosciuto in tutto il mondo”. Il cantiere dovrebbe essere chiuso con i lavori conclusi entro la fine del mese, quindi si potrà procedere con le ultime questioni logistiche per l’accesso . “È uno dei più bei luoghi al mondo – conclude – e siamo orgogliosi di difendere il nostro patrimonio naturalistico. Questa estate potremo sicuramente godere dei laghetti e farci finalmente un tuffo in un posto meraviglioso e invidiabile come Cavagrande conosciuto in tutto il mondo"