Tardino (Lega): "Pure l'Europa fa la sua parte al mantenimento di Cariochirurgia a Taormina"

“Oggi segna una tappa importante per scongiurare la chiusura del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Dopo la registrazione della petizione al Parlamento europeo, arriva anche la richiesta formale da parte della Regione Siciliana al Ministero della Salute, per ottenere la coesistenza in via permanente di due centri siciliani, Il CCPM di Taormina e il Civico di Palermo, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il mio plauso va al presidente Schifani che si è impegnato in prima persona per questo risultato. Un centro d'eccellenza della sanità siciliana come quello di Taormina, che offre sostegno a tante famiglie e piccoli pazienti che lottano contro malattie gravi, merita di poter continuare a offrire i propri servizi, ed è per questo che auspichiamo una definizione positiva della richiesta da parte del ministero, per mettere fine alle deroghe temporanee e dare un futuro stabile ai pazienti, alle famiglie e a chi lavora nel centro”.

Così in una nota Annalisa Tardino, Europarlamentare della Lega Salvini Premier, componente della commissione ambiente salute pubblico e sicurezza alimentare.