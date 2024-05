Ciclomotore in una buca a Palermo, morto padre di quattro figli: aveva 39 anni

Un uomo di 39 anni, Samuele Fuschi, è morto in un Incidente stradale in viale Regione Siciliana col suo motociclo Honda Sh 300. Secondo le prime notizie il motociclo sarebbe caduto perchè la ruota è finita in una profonda buca sull'asfalto.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale. La vittima era del quartiere Albergheria, lo stesso di Giuseppe La Barbera l'operaio morto nella strage di Casteldaccia, e lascia la moglie e quattro figli.

"Mio padre era un lavoratore. Faceva il possibile per la sua famiglia. Era orgoglioso dei suoi figli. Un uomo eccezionale". Lo dice Alessio Fuschi, figlio di Samuele l'uomo di 38 anni morto per una buca in viale Regione Siciliana a Palermo. "Adesso ci prendiamo nostro padre e gli diamo una degna sepoltura - aggiunge Alessio - E' il momento del dolore. Ma è chiaro che chiediamo giustizia".