Viola avvicinamento ex moglie, arrestato a Centuripe

Ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex coniuge che gli era stato imposto. Così per un 62enne a Centuripe, in provincia di Enna, si sono spalancate le porte del carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura. Secondo quanto accertato dai carabinieri, infatti, l'uomo avrebbe rotto il braccialetto elettronico con degli arnesi da lavoro per sottrarsi ai controlli. Appena scattato l'allarme è stato raggiunto e fermato dai carabinieri.