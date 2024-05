Presunte violenze a due studentesse, prof ai domiciliari a Catanzaro

Un docente di un istituto superiore di Catanzaro è stato posto agli arresti domiciliari per presunte molestie commesse ai danniNdi due studentesseNminorenni in esecuzione di un'ordinanza del Gip. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della CompagniaNdi Catanzaro. L'indagine coordinata dalla Procura di Catanzaro è partita dopo che le due studentesse hanno raccontato alla dirigente dell'istituto le molestie rivolte loro dal professore. Immediatamente è partita la segnalazione ai carabinieri che hanno iniziato le indagini nel corso delle quali sarebbero state sentite anche altre persone. Il docente, indagato per violenza sessuale su minori, è stato sentito dal gip nell'interrogatorio di garanzia e ha negato ogni addebito. Il suo legale ha già presentato ricorso al tribunale del riesame.