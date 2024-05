Pallamano, l'Alcamo promosso nel torneo di serie A Bronze

Con la vittoria casalinga di martedì 14 maggio per 39 - 24 contro l’Aetna Mascalucia nel posticipo dell’ultima giornata di campionato, l’Alcamo mantiene i 2 punti di vantaggio sull’inseguitrice Girgenti e conquista la promozione in serie A Bronze di Pallamano Maschile. La formazione del tecnico Benedetto Randes ha chiuso la stagione con 39 punti frutto di 19 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Ma ad ogni modo è stato tutto il campionato di Serie B di quest’anno a confermarsi molto avvincente ed equilibrato visto che la vittoria del campionato dell’Alcamo, malgrado la sua cavalcata trionfale si è decisa in pratica all’ultima giornata visto che il Girgenti ha chiuso a sole due lunghezze. Adesso c’è a completare la stagione con il recupero di alcune gare per potersi dire conclusa la stagione 2023/2024 del campionato di serie B Maschile.

“E’ stato un campionato molto avvincente - commenta il Presidente del Comitato Sicilia Figh Sandro Pagaria - a conferma che anno dopo anno il torneo di Serie B migliora sempre più da un punto di vista tecnico diventando di fatto una vetrina per tanti giovani. Il nostro auspicio è di continuare in questo lavoro che parte dall’attività giovanile per arrivare sino al massimo campionato federale organizzato dal nostro comitato”.