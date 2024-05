Arrestato a Catania per spaccio di stupefacenti

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne catanese poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contrastare lo spaccio al dettaglio di droga, la Squadra Mobile ha intensificato i controlli nel rione Librino, ove risultano operative alcune delle piazze di spaccio più note della città.

In tale ambito, la Squadra Falchi ha effettuato il controllo di un soggetto di giovane età che è stato notato per avere con sé due buste di plastica dove era possibile che custodisse sostanza stupefacente.

In effetti, il controllo del 24enne ha consentito di rinvenire, all’interno delle citate buste, nr. 52 dosi di marijuana, del peso di 55 gr. circa, sostanza stupefacente del medesimo tipo, non suddivisa in dosi, del peso di 25 gr. circa nonché nr. 2 dosi contenenti sostanza stupefacente del tipo crack del peso di 3 gr., oltre al materiale necessario al confezionamento ed alla pesatura dello stupefacente.

In ragione di quanto appurato, l’uomo, con precedenti segnalazioni di Polizia, è stato tratto in arresto e, nei giorni successivi, convalidato dall’A.G. procedente.