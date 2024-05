Europee, Orlando (Avs): incontra gli elettori a Bagheria, Marsala e Trapani

Domenica 19 maggio alle ore 11.00 Leoluca Orlando (capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra) incontrerà gli elettori in Corso Umberto (altezza piazza Sepolcro) a Bagheria. Saranno presenti con lui, i candidati per Avs nelle Isole, Emanuele Barbara e Giuliana Fiertler.

Alle ore 17.30 Orlando si sposterà a Marsala per un incontro con gli elettori presso l’Enoteca Albaria (via Garibaldi 10). Con lui ci saranno i candidati per Avs, Emanuele Barbara e Giuliana Fiertler. A coordinare l’incontro sarà Mattia Filippi (portavoce provinciale di Europa Verde); sarà presente Antonella Ingianni (portavoce regionale di Europa Verde).

Alle 20.15 appuntamento di Leoluca Orlando a Trapani presso la Sala Laurentina (via Generale Domenico Giglio) insieme al candidato Emanuele Barbara per un incontro con gli elettori.