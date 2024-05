Minaccia una donna col coltello: denunciato a Ficarazzi

Stamattina, a Ficarazzi, nel palermitano, i Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, un neo maggiorenne palermitano perché poco prima aveva minacciato con un coltello una donna 40enne. Il ragazzo aveva tentato di trascinarla in un luogo appartato, presumibilmente per abusarne sessualmente.I militari, impegnati in un servizio di pattuglia, sono stati allertati dalla vittima, che nel frattempo era riuscita a scappare. Una volta individuato il giovane è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di un coltello, che è stato posto sotto sequestro.