Sindaca di Villa San Giovanni chiede la sospensione della conferenza dei servizi sul Ponte sullo Stretto

La sospensione della conferenza dei servizi al ministero delle Infrastrutture e trasporti sul ponte sullo Stretto, "oltre che essere giuridicamente fondata (il Mit, infatti, non potrà esitare il progetto del ponte senza aver prima acquisito il parere della commissione Via Vas) è anche una decisione di buon senso: la politica non deve correre ma riflettere in un momento in cui sono i tecnici a dover dare risposte che, tra l'altro, servono non soltanto ad una commissione ministeriale per esprimere il parere dovuto per legge, ma soprattutto ad un'intera comunità per potersi determinare consapevolmente e responsabilmente sulle decisioni future". A sostenerlo, in una nota, sono la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Camini, la giunta e il gruppo consiliare "Città in movimento". La richiesta di sospensione della conferenza istruttoria al Mit - presentata col sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il sindaco di Messina Federico Basile - "si fonda - prosegue la nota - su un presupposto giuridico che riteniamo abbia reso maturi i tempi per la sua presentazione. Infatti, a seguito della richiesta di proroga da parte della società Stretto di Messina di 120 giorni per la presentazione delle integrazion irichieste dalla commissione di Valutazione di impatto ambientale del ministero dell'Ambiente, si sospende di diritto quella conferenza dei servizi le cui risultanze, però, non sono e non saranno per nulla irrilevanti per il progetto aggiornato del ponte sullo Stretto". "Confidiamo - è scritto ancora nella nota - di avere nei prossimi giorni una risposta dal ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti che accolga la richiesta venuta dai tre sindaci: la richiesta, appunto, di una sospensione fino al 12 settembre o fino a data successiva (qualora si proroghi l'integrazione da parte della Stretto Di Messina), al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione e di ripristinare anche temporalmente il lavoro delle commissioni dei due ministeri". In merito alla manifestazione dei movimenti "no ponte", in programma domani a Villa San Giovanni, la sindaca, la Giunta e il gruppo consiliare "Città in movimento" rilevano come"l'amministrazione comunale, in coerenza con tutto quanto fin qui fatto, parteciperà alla manifestazione ritenendo che la consapevolezza sia un'arma di tutela della comunità e del suo territorio".