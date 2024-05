Calcio, la Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus.

Manca soltanto l'annuncio ufficiale da parte della società, ma è questa l'indiscrezione trapelata dalla Continassa dopo l'incontro tra il tecnico e la dirigenza guidata da Cristiano Giuntoli. L'esonero avrà effetto immediato, ora si attende di capire a chi sarà affidata la squadra in vista delle ultime due giornate di campionato contro Bologna e Monza.

Massimiliano Allegri è tornato alla Continassa. Dopo aver diretto l'allenamento mattutino ed essere passato dalla redazione di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore Guido Vaciago, il tecnico della Juventus è rientrato nel quartier generale bianconero. In agenda è prevista una riunione con il ds Cristiano Giuntoli e la dirigenza: sarà il faccia a faccia decisivo per capire quale sarà il futuro dell'allenatore toscano. In caso di addio, oltre all'ipotesi di promuovere Montero dall'Under 19, c'è la possibilità di proseguire con Landucci, storico vice di Allegri, e il suo attuale staff.

Tra Massimiliano Allegri e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago "l'incresciosa situazione è risolta". I due, che in questo momento sono insieme, lo spiegano con una dichiarazione congiunta all'ANSA. "Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al 'botta e risposta' mediatico tra loro intercorso ieri, l'allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l'incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità.