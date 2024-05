Trapani - Cavese in campo per lo scudetto di 'D': trasferta vietata agli ospiti

Il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Salerno dei biglietti per l'incontro 'Trapani - Cavese', valevole per lo Scudetto serie D in programma per domenica 19 maggio. Lo stesso giorno si terrà l'incontro tra il Siracusa Calcio e la Lfa Reggio Calabria. Il provvedimento è stato adottato, sentito il questore, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, "in ragione della rivalità tra le tifoserie della Cavese e della Lfa Reggio Calabria", e il loro contestuale spostamento per raggiungere le rispettive sedi di gara, "a tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito".