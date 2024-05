Trovato morto l'anziano scomparso nel Cosentino

E'stato trovato morto l'89enne di Laino Borgo, comune del Cosentino, del quale non si avevano notizie dalla sera di mercoledì 15 maggio.

Scattato l'allarme per la scomparsa dell'uomo sono state mobilitate squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che hanno avviato le ricerche, con il coordinamento della Prefettura.

Le attività sono state svolte con il supporto del nucleo cinofili dei vigili del fuoco, del nucleo Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) e del mezzo aereo Drago Vf62 del reparto volo di Lamezia Terme.

Alle attività di ricerca hanno partecipato anche gli operatori del soccorso alpino della Guardia di finanza, i carabinieri e i volontari del soccorso alpino e speleologico Cnsas Calabria.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte scorsa fino al rinvenimento del corpo esanime del pensionato avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.