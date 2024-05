Due medaglie al World Liqueur Awards 2024 a Londra per il liquore ragusano "Ulibbo"

Prestigioso riconoscimento per ULIBBO, il liquore ragusano di Ulivo e Carrubo prodotto dalla società agricola Verso le Origini, che ha conquistato due medaglie d’argento ai World Liqueur Awards 2024 a Londra.

A darne notizia è Confagricoltura Ragusa che si congratula con i premiati per il prestigioso premio ottenuto.

ULIBBO si è classificato come secondo miglior liquore al mondo nelle categorie “Liquori alle Erbe” e “Liquori Digestivi“, ottenendo così due prestigiosi riconoscimenti internazionali che si aggiungono alla lunga lista di premi già vinti dal distillato 100% made in Ragusa, realizzato seguendo un’antica ricetta di famiglia, con l’infusione di due alberi iconici delle campagne iblee: l’Ulivo e il Carrubo appunto.