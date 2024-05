Gli 007 del Canada contro TikTok: " Così la Cina acquisisce dati sugli utenti"

Il direttore dei servizi segreti canadesi, David Vigneault, ha dichiarato che TikTok fa parte di una strategia "del governo cinese per acquisire" i dati personali dei suoi utenti e ne ha cosi' scoraggiato fortemente l'uso. Vigneault, direttore del Canadian Security Intelligence Service (CSIC), ha dichiarato in un'intervista rilasciata ieri all'emittente pubblica canadese CBC che "e' chiaro" che il popolare social network e' progettato per rendere disponibili i dati dei suoi utenti alle autorita' cinesi. Ha spiegato che, sebbene questi dati sembrino innocui perche' molti utenti di TikTok sono giovani, la Cina sta pensando al futuro. "Se, per qualsiasi motivo, qualcuno diventasse un obiettivo della Cina, essa disporrebbe di molte informazioni" su quella persona, ha precisato Vigneault.Vigneault ha avvertito che la Cina ha sviluppato una grande capacita' di calcolo e sta lavorando a progetti di intelligenza artificiale utilizzando i dati catturati dalla sua tecnologia avanzata. "L'obiettivo finale e' sempre quello di proteggere gli interessi del Partito Comunista Cinese. E da questo punto di vista, per diverse ragioni, e' una minaccia al nostro stile di vita", ha aggiunto.La scorsa settimana, il CSIC ha pubblicato il suo rapporto annuale che dedica particolare attenzione alle minacce provenienti da Cina, Russia, Iran e India. Paradossalmente, l'unica menzione di TikTok nel rapporto si riferisce all'arresto da parte dei servizi di sicurezza canadesi di Zakarya Rida Hussein per aver postato sul social network video legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico.Ma il documento avverte che la Cina ha approvato nuove leggi che impongono ai cittadini cinesi nel mondo di assistere i servizi di intelligence del loro Paese.Alla fine dello scorso anno, il governo canadese ha intrapreso una revisione della sicurezza nazionale sui rischi posti da TikTok, che non si e' ancora conclusa.Nel febbraio 2023, il governo canadese ha vietato ai dipendenti federali l'accesso a TiktTok dai telefoni cellulari ufficiali perche' rappresentava un rischio "inaccettabile" per la loro privacy e sicurezza.